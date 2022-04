Hoofdaandeelhouder van Beerschot ontvangt bod van 115 miljoen pond op Sheffield United

The Athletic schrijft dat Henry Mauriss een bod van 115 miljoen pond heeft uitgebracht op Sheffield United. Het is niet de eerste keer dat de Amerikaanse zakenman een Engelse club probeert over te nemen. In 2020 wou hij al 350 miljoen pond neertellen voor Newcastle United, dat uiteindelijk verkocht werd aan een Saudische investeringsgroep.

Het bod op Sheffield is een veelvoud van wat Prins Abdullah in 2013 betaalde om The Blades in handen te krijgen. De eerste 50 % kocht hij voor 10 miljoen pond en de andere helft vergaarde hij in 2019 voor 5 miljoen pond via een rechtszaak.

De English Football League (EFL) moet zijn goedkeuring nog geven voor het bod. Als de deal doorgaat wordt Beerschot de grootste club in de portefeuille van United World. Bij Beerschot volgen ze de zaak op de voet, want de club zou kunnen profiteren van het verse kapitaal van de Saudische hoofdaandeelhouder, die 75% van de Kielse aandelen bezit. Al blijft het afwachten wat een eventuele verkoop van Sheffield United voor Beerschot zou betekenen.