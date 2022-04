‘Waldek’ over beslissing VRT om ‘Thuis’ uit te besteden: “Na twintig jaar doet dit echt pijn”

“Na twintig jaar doet dit echt pijn.” Het nieuws dat de VRT de productie van successerie Thuis gaat uitbesteden aan een extern bedrijf slaat ook bij de acteurs in als een bom. “Wij leven in enorme onzekerheid”, zegt Bart Van Avermaet, die al twintig jaar Waldek speelt.

Acteur Bart Van Avermaet is één van de anciens van Thuis: al twintig jaar lang speelt hij Waldek in de reeks. Op de VRT reageert hij op het nieuws dat de openbare omroep de productie van de successerie gaat uitbesteden. Hij doet dat via een videoboodschap.

© © VRT Liesbeth Verhulst

“We hebben van meneer Delaplace (CEO Frederik Delaplace, red.) het bericht gekregen dat wij gaan veranderen van werkgever”, zegt hij. “Dat slaat in als een bom. Waarom? De onzekerheid. Heel wat mensen werken voor Thuis. Ik werk er ook al twintig jaar.

Thuis was het laatste fictieprogramma dat de VRT nog zelf maakte. Dat ze ook dat laatste programma gaan uitbesteden aan een extern productiehuis, slaat volgens Van Avermaet “in als een bom” bij de acteurs. “Omdat wij in enorme onzekerheid leven”, zegt hij in de videoboodschap.

© © VRT - 2018

“Voorlopig krijgen we van de directie, onze producers en sociale partners wel signalen dat wij enorm geholpen gaan worden. Dat is het enige waar wij ons kunnen aan rechthouden. Maar na twintig jaar doet dit echt pijn. We gaan die pijn bestrijden. We gaan ervoor zorgen dat Thuis op de buis blijft, bij jullie. Even goed en even mooi.”

