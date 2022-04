Cristiano Ronaldo deelt foto met pasgeboren dochtertje na verlies tweelingzoontje

Een pakkend beeld op Instagram: Manchester United-speler Cristiano Ronaldo heeft een foto gedeeld van zijn pasgeboren dochter. Zij is thuis na het verlies van haar broertje, die overleed na de geboorte.”Het is tijd om dankbaar te zijn voor het leven dat we net verwelkomd hebben”, zegt Ronaldo.

“Home sweet home.” Zo begint het bericht dat voetballer Cristiano Ronaldo op zijn Instagram heeft geplaatst. Hij is thuisgekomen met zijn pasgeboren dochtertje na een bijzonder moeilijke periode. Zijn partner Georgina Rodriguez raakte in oktober vorig jaar zwanger van een tweeling. Het jongetje van de tweeling is echter overleden bij de geboorte. Het meisje kwam wel gezond ter wereld en is nu thuis.

© AFP

“Gio (Georgina, red.) en onze kleine meid zijn eindelijk samen bij ons”, schrijft Ronaldo. “We willen iedereen bedanken voor de lieve woorden en gebaren. Jullie steun is heel belangrijk voor ons en we hebben allemaal de liefde en het respect gevoeld dat jullie voor ons gezin getoond hebben. Nu is de tijd aangebroken om dankbaar te zijn voor het leven dat we net hebben verwelkomd in deze wereld.”

Ronaldo speelde de afgelopen match van Manchester United tegen Liverpool niet mee. Maandagavond had hij het bericht gedeeld dat zijn zoontje was overleden.

© REUTERS

“Het is de grootste pijn die ouders kunnen voelen”, schreef hij toen in een verklaring die hij samen met zijn vrouw publiceerde. “Alleen de geboorte van ons dochtertje geeft ons de kracht om met wat hoop en blijdschap dit te doorstaan. We willen de dokters en zusters bedanken voor al hun goede hulp en zorg. We zijn allemaal kapot van dit verlies en we vragen om privacy in deze voor ons moeilijke periode. Ons jongetje, je bent onze engel. We houden altijd van je.”