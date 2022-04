Partijraad CD&V geeft Coens mandaat om reglement voorzittersverkiezingen voor te bereiden

De partijraad van CD&V boog zich donderdagavond onder meer over de voorzittersverkiezingen, die gepland zijn voor december. Maar binnen de partij gaan stemmen op om de verkiezingen te vervroegen. De partij doet het niet goed in de peilingen, voorzitter Coens lijkt het tij niet te kunnen keren en de kritiek van anonieme bronnen in de media groeit. Kritiek die de partij enkele dagen voor haar &NU-congres kan missen als kiespijn.

Stof genoeg dus voor een discussie op de partijraad. Die discussie is volgens Coens zelf “constructief” gelopen. De partij betreurt volgens hem wel “de heisa die is losgebarsten” over CD&V. “Onze eerste zorg is om terug rust en vertrouwen te brengen onder onze mensen”, stelt Coens in een communicatie aan de leden.

Consensuskandidaat

Coens liet eerder al verstaan dat de partij een interne voorzittersstrijd wil vermijden en op zoek gaat naar een consensuskandidaat. Die piste is donderdag ook bevestigd op de partijraad. “Er wordt gewerkt om tot een gedragen consensus voor het voorzitterschap te komen”, luidt het.

Het ziet er ook naar uit dat de partij niet wil wachten tot december om de verkiezingen te organiseren. “De voorzitter heeft het mandaat gevraagd en gekregen om het reglement voor nationale voorzittersverkiezingen voor te bereiden. Dit verkiezingsreglement zal besproken worden op een volgende partijraad”. Bedoeling is dat op die partijraad ook beslist wordt over de precieze timing van de verkiezingen.