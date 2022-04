Kim Jong-un bedankt Zuid-Koreaanse president in brief

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft brieven uitgewisseld met de vertrekkende Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in, melden staatsmedia. In die brieven bedankt Kim Moon voor diens pogingen de relatie tussen de twee landen te verbeteren.

Het nieuws komt op een opmerkelijk moment. De spanningen tussen de twee Korea’s lopen op, nadat het noorden dit jaar al zeker twaalf wapentesten uitvoerde. Experts waarschuwen voor hernieuwde activiteiten bij belangrijke locaties voor kernwapens. Donderdag werd nog bekend dat de Europese Unie sancties oplegt aan acht individuen en vier organisaties die zich bezighouden met het kernprogramma van Noord-Korea.

In zijn laatste brief aan Kim vroeg Moon de Noord-Koreaanse leider om toegewijd te blijven aan samenwerking tussen de twee landen en dat “het tijdperk van confrontatie” met dialoog overwonnen moet worden.

Hardere lijn

Moon ontmoette Kim drie keer en bemiddelde tussen hem en de voormalige Amerikaanse president Donald Trump. De onderhandelingen tussen Trump en Kim kwamen in 2019 tot een abrupt einde toen de twee het niet eens konden worden over het verlichten van sancties tegen Noord-Korea en wat het land in ruil daarvoor zou opgeven.

Moon wordt over een paar weken opgevolgd door Yoon Suk-yeol, die heeft aangekondigd een veel hardere lijn tegen Noord-Korea en Kim in te nemen.