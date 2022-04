Ex-president van Honduras uitgeleverd aan VS wegens drugshandel

Hernandez, die tot begin dit jaar president van Honduras was, wordt ervan verdacht tussen 2004 en 2022 betrokken te zijn geweest bij drugssmokkel. Amerikaanse aanklagers beschuldigen hem ervan zijn politieke carrière te hebben gefinancierd met drugsgeld. Ook zou hij miljoenen dollars aan steekpenningen hebben aangenomen om drugshandelaren te beschermen tegen politieonderzoek en vervolging.

Zelf ontkent Hernandez alle aantijgingen. “Ik ben onschuldig en werd onderworpen aan een oneerlijk proces”, zei hij in een videoboodschap die zijn vrouw kort voor zijn uitlevering op Twitter plaatste. Volgens hem zijn alle aanklachten wraak van drugshandelaars die door hem zijn uitgeleverd aan de Amerikaanse justitie. “Ze hebben gelogen om tot een overeenkomst te komen om hun straf te verminderen”, zei hij.

In 2019 werd Hernandez’ broer, Juan Antonio, al veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf wegens cocaïnesmokkel in de VS. De rechtszaak stelde ook de toenmalige president in staat van beschuldiging. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de smokkel van meer dan 500 ton cocaïne naar de Verenigde Staten.

Het lot van de conservatieve Hernandez veranderde onmiddellijk toen drie maanden geleden zijn ambtstermijn afliep. Op 27 januari werd de linkse politica Xiomara Castro de eerste vrouw die aan de macht kwam. Drie weken later werd Hernandez voor zijn huis in Tegucigalpa gearresteerd. Het Hooggerechtshof van Honduras keurde de uitlevering aan de VS ook goed.