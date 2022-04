Doden en gewonden na nieuwe beschietingen in verschillende Oekraïense regio’s, “burgers vast onder puin Marioepol”

Volgens Oekraïense berichten zijn verschillende mensen gedood of gewond geraakt door beschietingen in verschillende regio’s in het oosten en het zuiden van het land.

In de regio Charkiv zijn twee mensen om het leven gekomen nadat een kogel een auto had geraakt, aldus gouverneur Oleh Syneyhubov. Twee andere mensen raakten gewond bij twee afzonderlijke incidenten. In totaal werden in de regio donderdag ongeveer 50 Russische artillerie-aanvallen en aanvallen met raketwerpers geregistreerd.

In de zuidelijke stad Zaporizja zijn donderdagmiddag bij twee beschietingen acht mensen gewond geraakt. Volgens gouverneur Olexander Staroech raakte een raket het eiland Khortytsia, niet ver van een brug. Op dat moment reed net een evacuatietrein in de richting van Lviv over de sporen van de brug. Vier wagens werden vernield door de explosie.

In de regio Dnjepropetrovsk is donderdagavond ook een aanval gepleegd op de spoorweginfrastructuur in het district Novomoskovsk, ten noordoosten van de regionale hoofdstad Dnipro. Als gevolg van drie raketaanvallen raakten vijf mensen gewond en werden spoorrails volledig vernietigd.

Ook in de zuidelijke stad Mykolajiv is donderdagavond een explosie gemeld, aldus burgemeester Olexander Senkevych. Hij riep de burgers van de stad op om de avondklok in acht te nemen. Eén persoon werd gedood en twee anderen raakten gewond bij de beschietingen donderdagavond.

Burgers onder puin Marioepol

In Marioepol zijn alle gebouwen van de belegerde Azovstal-fabriek zo goed als vernietigd en zitten burgers vast onder het puin van de ingestorte gebouwen. Dat heeft vicecommandant Svyatoslav Palamar gezegd in een interview met de BBC. De Russen droppen volgens hem “zware bommen, bunker-openbrekende bommen die enorme vernieling aanrichten”. “We hebben gewonden en doden in de bunkers.”

Palamar zei dat burgers zich in aparte locaties bevinden, weg van de strijders. Ze zouden met zo’n 80 à 100 per kelder zijn, al is hun precieze aantal onduidelijk omdat ze door de bombardementen niet bereikt konden worden. Er zouden ook baby’s onder hen zijn. De vicecommandant riep op de burgers veilig te laten vertrekken, maar weigerde een overgave.

Eerder had de burgemeester van Marioepol gezegd dat het leven van de 100.000 burgers die nog vastzitten in de stad in handen is van Vladimir Poetin.

Oekraïens vicepremier Irina Veresjtsjoek verontschuldigde zich via Telegram bij de inwoners van Marioepol voor de mislukte evacuatiepogingen. Er begonnen “beschietingen nabij het verzamelpunt, waardoor de corridor gesloten moest worden”. “In het Russische kamp loopt alles moeilijk, chaotisch, traag en natuurlijk oneerlijk”, aldus Veresjtsjoek, die benadrukte dat de autoriteiten niet zullen opgeven.

De enige hoop is dat de corridor van woensdag wel enig resultaat heeft opgeleverd, laat Veresjtsjoek weten. Vier bussen zijn vanuit Marioepol naar Berdjansk gereden: drie daarvan zijn aangekomen in gebied onder controle van Kiev, de locatie van een vierde bus is onbekend. Verschillende media melden wel dat een 80-tal mensen in Zaporizja zijn aangekomen.

Tsjetsjenen vieren “vernietiging” Marioepol

Leider van Tsjetsjeense troepen Ramzan Kadyrov deelde beelden van door Rusland gesteunde militairen in Marioepol. Ze vieren er bij brandende gebouwen. Tsjetsjeens politicus Adam Delimkhanov zegt in de video dat ze de “speciale operatie om Marioepol te vernietigen en zuiveren” afgewerkt hebben.

Volgens Russisch president Vladimir Poetin hebben de Russen Marioepol “bevrijd”.