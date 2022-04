De lijn kan altijd getrokken worden: extra cameraman tijdens play-offs komt er

Farces zoals tijdens Cercle-AA Gent mogen dan in principe niet meer voorvallen. Toen was er een cameraman niet tijdig op zijn plaats – hij moest het eerbetoon aan Miguel Van Damme filmen –, waardoor de VAR bij het eerste Brugse doelpunt niet kon vaststellen of er al dan niet uit buitenspelpositie was gescoord. Nadien was er veel controverse, AA Gent denkt nog steeds na over een schadevergoeding.

Tijdens de titelstrijd kan dat scenario zich dus niet herhalen: dankzij de extra cameraman zal er normaal gezien altijd een 3D-lijn getrokken kunnen worden. Over de kostprijs wordt nog onderhandeld. (pjc, vva)