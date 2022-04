Anderlecht wil 29-jarige spits van Deinze… voor beloftenploeg in 1B

Anderlecht moet voor volgend seizoen niet alleen zijn A-ploeg versterken, het moet ook zijn beloftenteam uitbouwen dat in 1B gaat aantreden. Paars-wit wil aan de U23-ploeg graag enkele ervaren pionnen toevoegen om stand te houden in de Proximus League.

Ze zijn niet vergeten dat Club NXT daar vorig seizoen troosteloos laatste eindigde met 13 op 84. Een van de mannen waar RSCA op mikt is Lennart Mertens van SK Deinze. De aanvaller wordt deze zomer 30 jaar, staat nu tweede in de topschutterstand in 1B met 13 goals en heeft nog 1 jaar contract. Anderlecht moet wel afwachten welke spelers zullen mogen meedoen in 1B. Nu is er voorgeschreven dat er twee 30-jarigen mogen meedoen die nog nooit voor de A-ploeg aantraden, maar daar zijn de profclubs in 1B tegen. Zij vinden da dat niet de bedoeling is van het concept. Volgende week hoopt iedereen meer duidelijkheid te hebben over de regels. (jug)