“Er is nog niks definitief, ik sta open voor voorstellen”: burgemeester Boortmeerbeek wil ook praten over fusie met andere gemeenten

De burgemeester benadrukt dat er op dit moment nog niets definitief is. “De principiële beslissing die we maandag in de gemeenteraad nemen, is nog maar het begin van een hele weg die we afleggen naar een fusie in 2025. Het onderzoek daarvoor voert de politiek niet. Dat gebeurt door de algemeen en financieel directeurs van Boortmeerbeek en Mechelen. Ik vind dat ook niet meer dan logisch”, vertelt ze.

“Voor- en nadelen afwegen”

Bij heel dat proces wil ze ook de inwoners betrekken. “Zij vragen om ook een fusie met een buurgemeente te onderzoeken. Voor mij kan dat. Haacht en Kampenhout zijn niet geïnteresseerd, maar mijn collega van Zemst staat wel open voor een gesprek. Ik heb er geen enkel probleem mee om twee dossiers te laten onderzoeken en de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen. In alle openheid wil ik die publiek voorleggen”, legt Karin Derua uit.

Toch ziet ze voordelen in een fusie met Mechelen, waarbij Boortmeerbeek een district zou vormen met de Mechelse deelgemeente Muizen. “In dat geval behouden we ons gemeentehuis en onze eigen dienstverlening. Ik hoop dat onze burgers beseffen dat dit bij een fusie met een gemeente niet het geval zal zijn. Dan verdwijnt Boortmeerbeek en gaat de gemeente op in een nieuwe”, zegt Derua nog.

Zemst: “Geen aanbod gedaan”

Burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA) van Zemst gaf eerder deze week aan geen voorstander te zijn van een fusie met een stad. “We willen ons landelijk karakter behouden en verkiezen een fusie met een vergelijkbare gemeente. Ik heb Boortmeerbeek geen aanbod gedaan. Maar als de gesprekken met Mechelen spaak lopen, zijn we bereid om te praten”, zegt ze.

