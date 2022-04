Internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen gewezen Nissan-topman Carlos Ghosn

Het Franse gerecht heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen Carlos Ghosn, voormalig topman van de alliantie Renault-Nissan. Dat komt er in het kader van een onderzoek in Nanterre, onder meer voor misbruik van vennootschapsgoederen en witwassen, zo meldt het parket van Nanterre vrijdag aan het Franse persagentschap AFP.

Ghosn, die de Franse, Libanese en Braziliaanse nationaliteit heeft, moest in Tokio berecht worden voor financiële malversaties toen hij er op 29 december 2019 met hulp van twee handlangers in slaagde om te ontkomen uit Japan. Dat gebeurde door hem te verstoppen in een kist bestemd voor muziekinstrumenten, die aan boord van een privévliegtuig werd gebracht. Toen werd de bagage voor dat soort vluchten nog niet gecontroleerd in Japan. Sindsdien verblijft Ghosn in Beiroet.

In Nanterre hebben de onderzoekers het over verdachte transacties ter waarde van bijna 15 miljoen euro tussen RNBV, waar Ghosn de topman van was, en de in Oman gevestigde autobouwer Suhail Bahwan Automobiles (SBA). Een woordvoerder van Ghosn liet al weten dat de zakenman verrast is door het aanhoudingsbevel. “Hij heeft altijd meegewerkt met de Franse autoriteiten”, klinkt het.