LIVE. Proces-Sanda Dia na meer dan drie jaar van start

Beluister hier de podcast.

Nieuwsblad-journalist Pieter Huyberechts beet zich vast in het dossier rond de dood van Sanda Dia, schreef er een boek over en interviewde familie, vrienden, en leden van studentenclub Reuzegom. Zij doen allemaal hun verhaal in de vierdelige special van onze crimi-podcast De Stemmen van Assisen. Aflevering 1 zoomt in op Sanda Dia zelf. Wat voor een jongeman was hij? Hoe zag zijn leven eruit vóór hij bij Reuzegom terechtkwam? “Met veel te smalle broeken, afgezakt over ons gat. Zo liepen we rond in Edegem.”