Oekraïense strijder getuigt vanuit omsingelde fabriekssite in Marioepol: “Zelfs in bunkers liggen dode en gewonde mensen”

“Zolang we hier zijn, is Marioepol in Oekraïense handen”: een van de resterende Oekraïense soldaten in de Azovstal-fabriek in de zwaar belegerde havenstad heeft bij de BBC getuigd over de omstandigheden daar.

Rusland claimt heel Marioepol veroverd te hebben, met uitzondering van de Azovstal-fabriek. Daar verschuilen vermoedelijk nog zo’n 2.000 Oekraïense burgers en soldaten zich voor de Russische bezetter. Het plan van president Poetin was aanvankelijk de grote site te bestormen en met geweld te veroveren, maar donderdag veranderde hij van strategie: hij zou de site blijven omsingelen en de resterende Oekraïners daar uithongeren. “Er zal geen vlieg meer buiten kunnen”, zei Poetin.

Bij BBC heeft een van de laatste Oekraïense verdedigers van de site, Sviatoslav Palamar van het radicale Azov-bataljon, getuigd over de situatie daar. “Ik zeg altijd: zolang wij hier zijn, blijft Marioepol in Oekraïense handen”, zei hij.

Doden in bunkers

De voorbije dagen en weken is volgens Palamar veel gevuurd op de fabriekssite vanop oorlogsschepen en via luchtaanvallen. “Alle gebouwen hier zijn praktisch vernietigd. Ze hebben zware bommen laten vallen. Het zijn bommen die zelfs bunkers vernielen en enorme schade veroorzaken. We hebben in de bunkers gewonde en dode mensen. Sommige burgers zitten nog vast onder verwoeste gebouwen.”

Op de vraag hoeveel Oekraïense verdedigers er nog overblijven in Marioepol, antwoordde Palamar “genoeg om de aanvallen te beantwoorden”. “De strijders bevinden zich ergens anders dan de burgers”, zei hij ook. Hoeveel burgers er nog zijn, daar heeft hij naar eigen zeggen geen zicht op door de vernielingen en het gevaar onder vuur te worden genomen. “We blijven in contact met burgers op plaatsen waar we toegang toe hebben. We weten dat hier bijvoorbeeld kleine kinderen zijn, sommigen zelfs maar drie maanden oud.”

Hij pleit er dan ook voor om alle burgers veilig te laten vertrekken van bij de staalfabriek en vraagt een derde partij om garant te staan voor hun veiligheid. “Die mensen hebben al zoveel meegemaakt, zelfs oorlogsmisdaden. Ze vertrouwen geen Russen en zijn bang.” Volgens Palamar vrezen ze gedeporteerd en vervolgens gefolterd en vermoord te worden als ze zich overgeven aan Russische soldaten.

Medicijnen

Een bijkomend probleem in de fabriek: de oudere mensen die er zijn hebben medicatie nodig, net als ongeveer 500 zwaargewonde strijders die de zorg niet toegediend krijgen die ze nodig hebben. “Na 52 dagen blokkade en zware gevechten zitten we bijna zonder medicatie. En we hebben hier ook niet-begraven lichamen van onze strijders die we met waardigheid willen begraven in door Oekraïne gecontroleerd gebied.”

Ook de Oekraïense verdedigers willen weg uit de fabriek, zegt Palamar. Maar zich overgeven zullen ze niet. “Zelfs niet in ruil voor een veilige uitweg voor onze burgers. We moeten weten met wie we te maken hebben. Alle garanties van Rusland zijn niets waard.”