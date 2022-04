Elke Decruynaere (Groen) stopt als schepen: “Als politicus ben ik vervangbaar, als mama en partner niet”

Elke Decruynaere (40) legt eind mei haar mandaat neer als schepen van Onderwijs in het Gentse stadsbestuur. Dat maakte ze vrijdag zelf bekend “met pijn in het hart”. Decruynaere haar persoonlijke situatie maakte de combinatie met politiek niet langer draagbaar.

Elke Decruynaere stapt uit het Gentse stadsbestuur en legt haar taken als schepen van Onderwijs neer. Dat kondigde ze vrijdag zelf aan op een persconferentie. Decruynaere doet haar werk nog tot eind mei, maar het plan is om in de gemeenteraad van eind mei een vervanger aan te duiden.

Op een emotionele persconferentie, geflankeerd door de andere Groen-schepenen en door Meyrem Almaci, de afscheidnemend voorzitter van Groen en een persoonlijke vriendin van Decruynaere, gaf ze vrijdag uitleg bij de beslissing.

“Ik had de periode natuurlijk graa­g uitgedaan, maar door persoonlijke redenen zal dat niet lukken op de manier waarop ik het wil doen. Schepen zijn is veeleisend, soms dag en nacht. Maar het leven overkomt je. Je moet je grenzen bewaken en keuzes maken.”

Samen met andere Groen-schepenen en Meyrem Almaci gaf Decruynaere vrijdag uitleg bij de beslissing.

Decruynaere, moeder van twee jonge kinderen, ging de laatste jaren met haar gezin en familie door een zware periode, waarover ze vrijdag niet in detail wou treden. In interviews had ze het eerder over het overlijden van haar moeder en de zorg voor haar ouders. De broer van Decruynaere werd ook geboren met een mentale handicap en is zorgbehoevend.

“Het noodlot heeft mij niet gespaard”, zei Decruynaere vrijdag in tranen. “Als schepen ben ik vervangbaar, als mama, partner, dochter en zus niet. Daarom sluit ik nu deze periode af. Ik ga meer tijd maken voor mijn gezin en mijn familie.”

De beslissing is nog maar recent genomen, klonk het. “Het is een heel moeilijke beslissing, omdat ik zo fier ben op wat we hebben kunnen doen in Gent. Als ik klaar ben, ga ik mij helemaal smijten voor de samenleving en de draad oppakken. Ik wil verder werken aan een betere wereld. Dat is waarom ik in de politiek ben gestapt.”

Kartel

Decruynaere was sinds 2013 schepen van Onderwijs en één van de architecten van het toenmalig kartel tussen SP.A en Groen. Ze was het gezicht van Groen toen de partij nog in de oppositie zat. Via een deal met Daniël Termont en Freya Vandenbossche loodste Decruynaere haar partij naar de macht.

Haar vertrek heeft gevolgen voor Groen. Watteeuw had het over “een opdoffer” en “een groot verlies”. “We hebben samen Groen in Gent groot gemaakt, van 6 naar 14 zetels. We hebben het bestuur in een groene richting geduwd. Dat is een ongelooflijke prestatie geweest.”

Groen heeft nog twee jaar tot de volgende verkiezingen om een nieuw gezicht te lanceren. De partij heeft momenteel vier andere schepenen, twee mannen en twee vrouwen: Filip Watteeuw, Tine Heyse, Bram Van Braeckevelt en Hafsa El-Bazioui.

Logische namen van mogelijke vervangers zijn volksvertegenwoordiger Evita Willaert en Gents fractieleider Fourat Ben Chikha. Beiden waren vrijdag ook aanwezig op de persconferentie. “Groen is sterk genoeg in Gent om dit op te vangen”, zei Watteeuw. “Tegen eind mei zullen we een vervanger hebben als schepen. We nemen daar onze tijd voor. Het zijn grote schoenen om te vullen.”