Prins Laurent veroordeeld voor ritje met niet-gekeurde oldtimer

De Leuvense politierechter heeft vrijdag prins Laurent in eerste aanleg veroordeeld tot tweehonderd euro boete omdat hij vorig jaar in Tervuren betrapt werd achter het stuur van een niet-gekeurde oldtimer. De prins verklapte dat hij de auto twintig jaar geleden gekregen had ter gelegenheid van zijn huwelijk met prinses Claire.

Na de zitting, Laurent verscheen voor de rechter zonder advocaat, liet de prins weten zich bij de rechterlijke beslissing neer te leggen. “Als de rechter mij vraagt dat het zo moet, dan moet het zo”, reageerde de royal kort. “Als je geflitst wordt tegen 140 kilometer per uur op een plaats waar je 120 mag rijden, dan betaal je die boete. Ik schik mij naar de beslissing van de rechtbank.”

ANPR-camera

Laurent werd in de zomer van vorig jaar geregistreerd door een ANPR-camera op de Tervurenlaan in Tervuren. Bij de lokale politie schrok men zich een hoedje, toen bleek dat prins Laurent achter het stuur van de oldtimer zat. “Ik was met de wagen op weg naar de autogarage, met de bedoeling hem daarna te laten keuren. Dat is alles”, zei Laurent. “Het is toch niets wereldschokkends, ik begrijp niet waarom er zoveel aandacht aan besteed wordt.”

“Door de coronacrisis kon ik het voertuig niet zomaar laten keuren”, ging de prins verder. “Hierdoor heeft het allemaal wat langer geduurd dan verwacht. Men zegt mij dat ik tien tot vijftien jaar zonder keuring met dat voertuig heb rondgereden. Dat is niet waar. Ik had geen nummerplaat, hoe kon ik dan met het voertuig de weg opgaan”, luidde het nog. Het Leuvense parket friste het geheugen van de prins op. “Het voertuig van de beklaagde was niet meer gekeurd sinds 2014”, aldus de openbaar aanklager. “Naderhand is het voertuig wel in regel gesteld. De beklaagde heeft een blanco strafregister, ik vorder de toepassing van de strafwet.”

Rijbewijs kwijtgespeeld

Veroordeeld werd prins Laurent in het verleden nog niet, maar elf jaar geleden speelde hij al wel zijn rijbewijs kwijt toen hij in Brussel met een Fiat Punto geflitst werd tegen 82 km/uur op een plaats waar 50 kilometer per uur is toegelaten.

Dat Laurent de verkeersregels niet nauwgezet opvolgt, bleek nogmaals na de zitting van de Leuvense politierechter. Hij parkeerde zijn Mercedes stationwagen vlak vóór het Leuvense justitiepaleis, op een plek die voorbehouden is voor politievoertuigen. Al moet hierbij wel vermeld worden dat een agent hem die parkeerplaats had toegewezen.

Geen onschendbaarheid

Dat Laurent zich bij de politierechter moest verantwoorden, is normaal. Volgens onze grondwet geniet alleen een zittende koning (m/v) strafrechtelijke, burgerrechtelijke en politieke onschendbaar.