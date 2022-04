AB InBev zegt Rusland vaarwel en dat kost het bedrijf 1,1 miljard dollar

De Leuvense brouwer is van plan om zijn aandeel in de Russische joint venture AB InBev Efes van de hand te doen. De bedoeling is om de participatie van 24 procent te verkopen aan de Turkse bierproducent Anadolu Efes, die al de meerderheid van het Russische bedrijf bezit.

Met de beslissing speelt AB InBev in op de massale terugtrekking van westerse bedrijven uit Rusland. Na de inval in Oekraïne en de daaropvolgende sancties door het Westen, hebben veel ondernemingen zich vrijwillig aangesloten bij de pogingen om de Russische economie droog te leggen. Zo heeft McDonald’s al zijn restaurants gesloten en Renault zijn participatie in de Lada-producent Avtovaz afgestoten. AB InBev bleef lange tijd discreet over zijn plannen in Rusland, maar heeft nu toch te knoop doorgehakt. Wel had de brouwer al beslist om af te zien van alle financiële voordelen uit de Russische activiteiten.

De beslissing blijft niet zonder financiële gevolgen. In een mededeling zegt de brouwer een minwaarde van 1,1 miljard dollar (1 miljard euro) te zullen boeken. Dat zal wegen op de resultaten in het eerste kwartaal. De investeringen in Rusland worden van de balans verwijderd. Over de verwachte opbrengst van de verkoop aan Anadolu Efes doet het bedrijf geen mededelingen. Maar een gunstige prijs lijkt uitgesloten, gezien de omstandigheden. De Russische economie krijgt zware klappen. Bovendien zal de intrekking van de licentie voor het brouwen van Bud gehandhaafd blijven. Dit succesvolle Amerikaanse biermerk kan Anadolu Efes in de toekomst dus niet op de Russische markt verkopen, wat zal wegen op de verkoopprijs.

Volgens het jaarverslag van 2021 had de Russische dochter vorig jaar de verliezen in Rusland weggewerkt. Er werd dat jaar een kleine winst van 1 miljoen dollar geboekt, op een omzet van 1,4 miljard dollar.

Oekraïense werknemers krijgen steun

AB InBev Efes heeft niet alleen activiteiten in Rusland, maar ook in Oekraïne. De Oekraïense werknemers kunnen op de steun van de Leuvense brouwer blijven rekenen, verzekert het bedrijf. Er is steun voorzien voor ontheemde werknemers en hun families. Het gaat om financiële steun, huisvesting en morele bijstand. Er wordt ook samengewerkt met ngo’s en de hulporganisatie Caritas International.

De winst uit de verkoop van Chernigivske, het populairste biermerk in Oekraïne, zal naar humanitaire acties gaan. Het gaat om minstens 5 miljoen dollar (4,6 miljoen euro). Chernigivske is ook te koop in België en verschillende andere landen in Europa en Latijns-Amerika.

AB InBev Efes omvat elf brouwerijen en drie mouterijen in Rusland, en drie brouwerijen in Oekraïne. Die laatste liggen in Tsjernihiv, Charkov en Nikolajev.