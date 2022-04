Ichtegem/Nieuwpoort/Torhout

Liefst acht jaar na een zware knokpartij in een Ichtegems café eist een man in de Brugse rechtbank een schadevergoeding voor zijn verbrijzelde been. Drie mannen staan terecht, maar ontkennen dat ze de man kreupel maakten. Ook het parket ziet hiervoor onvoldoende bewijs.