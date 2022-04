Rusland laat in kaarten kijken: leger wil volledige controle over Donbas en zuiden van Oekraïne

“Sinds het begin van de tweede fase van de speciale militaire operatie, die twee dagen geleden begon, is een van de doelstellingen van het Russische leger om Donbas en het zuiden van Oekraïne volledig onder controle te krijgen”, aldus generaal Roestam Minnekajev, waarnemend bevelhebber van het Centrale Militaire District van het Russische leger.

“Dat zal zorgen voor een landbrug naar de Krim en zal druk zetten op vitale infrastructuur van de Oekraïense economie, namelijk de twee Zwarte Zeehavens, waar producten voor landbouw en metallurgie worden geleverd.”

Ontmoeting

Minnekajev deed zijn uitspraken tijdens een ontmoeting met bedrijven uit het Russische militair-industriële complex in de stad Jekaterineburg, het bestuurlijk centrum van het federale district Oeral. Tot nog toe heeft niemand van de militaire leiding zich zo concreet uitgelaten over de doelen van de oorlog.

Zijn woorden lijken te bevestigen dat Rusland ook Odessa, de grote Oekraïense havenstad en tweede grootste stad van het land, wil veroveren.

Volgens Minnekajev zou de controle over het zuiden van Oekraïne ook de pro-Russische separatisten in Transnistrië moeten helpen. Zij hebben die Moldavische regio, die grenst aan het westen van Oekraïene, sinds 1992 in handen. Er is al een Russich militair garnizoen.

Transnistrië

De regering in Kiev vreest dat het Russische leger vanuit Transnistrië een nieuw offensief kan beginnen. Oekraïene zei eerder deze maand dat een luchthaven in Transnistrië klaar wordt gemaakt voor het invliegen van Russische militairen; maar zowel Transnistrië als Moldvië ontkennen dit.

Moldavië, het armste land van Europa, waar volgens de Verenigde Naties meer dan 400.000 Oekraïners hun toevlucht hebben gezocht, wil net als Oekraïne graag kandidaat-lid worden van de Europese Unie. Oekraïne leverde onlangs al een benodigde vragenlijst in bij Brussel, een eerste stap in een zeer lange procedure. Moldavië heeft dat nu ook gedaan en het document vrijdag overhandigd aan de EU-ambassadeur in het land.