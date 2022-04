“Opvallende daling” van aantal besmettingen met Covid-19 vorige week

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus is vorige week gedaald met dertig procent tegenover de week ervoor. Dat deelt de FOD Volksgezondheid vrijdag mee. “Een opvallende daling”, zegt Steven Van Gucht, hoofd van de dienst virale ziekten van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 12 en 18 april werden dagelijks nog gemiddeld 6.011 nieuwe besmettingen vastgesteld, een afname met 30 procent op weekbasis. “Zowel Covid-19 als de griep zijn momenteel op de terugweg. De besmettingen met het coronavirus vertonen deze week een opvallende daling. Deze trend werd deels versterkt door het effect van het verlengd paasweekend. Op paasmaandag werden minder testen uitgevoerd dan op een klassieke maandag. Desalniettemin zien we ook een reële daling van de besmettingen bij alle leeftijden en in alle provincies”, zegt Van Gucht in het wekelijkse coronabulletin.

De r-waarde, een maat voor de mate waarin het virus zich verspreidt, daalt zo verder onder de 1. Vorige week bedroeg het 0,756, een week eerder 0,926. Pas als de r-waarde groter is dan ‘1’ wint de epidemie aan kracht.

Minder ziekenhuisopnames

Ook de ziekenhuisopnames namen af in de periode van 15 tot 21 april, met 16 procent. Dagelijks werden zo gemiddeld nog 188 patiënten opgenomen. “Sinds deze week is er ook een duidelijke afname van de ziekenhuisopnames. De belasting van de ziekenhuizen neemt daarmee licht af, maar blijft weliswaar nog hoog”, zegt Van Gucht.

Donderdag lagen er 2.950 coronapatiënten in het ziekenhuis (-9 procent tegenover een week eerder). Op intensieve zorg waren er 154 bedden ingenomen (-16 procent). Het aantal sterfgevallen tot slot bleef relatief stabiel, met gemiddeld 23 per dag vorige week.

“In de huidige pandemie veroorzaakt door omikron, bieden vaccins weinig bescherming tegen infectie, maar ze blijven wel zeer effectief tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname. Er is een rechtstreeks verband tussen de huidige lage bezetting van ziekenhuisbedden door covid en de hoge vaccinatiegraad van de bevolking”, klinkt het in het persbericht.