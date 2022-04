Opmerkelijk besluit van psychiaters tijdens proces: “Abdeslam kan opnieuw de gewone jongen worden die hij vroeger was”

De psychiaters, die op het proces van de terreuraanslagen in Parijs de persoonlijkheid moesten schetsen van de beschuldigden, verrasten donderdag de zaal met een opmerkelijk besluit in verband met hoofdfiguur Salah Abdeslam. “Hij kan best opnieuw de gewone jongen uit Molenbeek worden, die hij vroeger was.”

“Abdeslam wordt verteerd door een intern dilemma over de houding die hij moet aannemen: ofwel de strijder van god blijven zoals hij zichzelf beschreven heeft, of opnieuw zijn ‘ik’ van vroeger worden”, getuigde gerechtspsychiater Daniel Zagury. “Er is iets in hem aan het veranderen, iets dat in positieve zin kan evolueren indien zijn strafregime dat mogelijk maakt. In het begin van zijn (bijzonder strenge, red.) detentie was hij agressief, extreem introvert, hoorde hij waangeluiden. Sinds hij in de gevangenis enkele activiteiten mag doen, zoals sporten onder begeleiding, is dat niet meer het geval. Hij bezit de veerkracht om te veranderen, maar hij moet eerst het keurslijf van strijder kunnen afwerpen, waarin hij zichzelf gewrongen heeft door mee te stappen in de idee (van Islamitische Staat, red.) achter de aanslag. Hij kan best opnieuw de gewone jongen uit Molenbeek worden, die hij vroeger was.”

Volgens de experts viel bij geen enkele van de beschuldigden een teken van aandoening te bespeuren, die hun verantwoordelijkheid voor hun daden zou kunnen beïnvloeden. Over Mohammed Abrini, de man met het hoedje, voegde een (Belgische) psychiater eraan toe dat in het verleden gebleken was dat een verblijf in de gevangenis zijn gedrag had veranderd. “Hij is dus wel degelijk een potentieel gevaar voor de maatschappij.”

