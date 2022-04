Antwerp en sponsor Heylen Vastgoed minstens drie jaar langer met elkaar in zee

“Heylen Vastgoed voelt zich thuis op de Bosuil. Met 11 jaar partnership mag Heylen Vastgoed zich trots onze trouwste partner noemen en is het vastgoedbedrijf onlosmakelijk met RAFC verbonden… En omdat het bij vandaag niet stopt en Heylen Vastgoed het - net als onze club - nog groter blijft zien, is beslist om aan deze groeicurve nog drie seizoenen partnership toe te voegen”, klinkt het op de website van de Great Old.

“Als je aan iets begint, moet je er rotsvast in geloven en consequent zijn. Dat doet RAFC en dat doen wij ook. Rood en wit zijn niet toevallig ook onze merkkleuren,” voegt Johan Heylen eraan toe.

Heylen Vastgoed is een van de vier zogenaamde ‘platinum-sponsors’ van Antwerp, naastr Maes, Jako en Golden Palace. Het bedrijf zette eerder dit jaar de samenwerking met Antwerp niet stop na de aanstelling van Marc Overmars als sportief directeur, maar uitte wel nadrukkelijk haar bezorgdheden bij de club.