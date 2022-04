Fiorentina moet Europees kampioen Castrovilli acht tot tien maanden missen

De onfortuinlijke Italiaan scheurde afgelopen zondag in het competitieduel tegen Venetië de binnenste kruisband van zijn linkerknie. Volgens Fiorentina was de ingreep een succes en kan de speler binnen enkele dagen aan zijn revalidatie beginnen.

Castrovilli telt vier caps achter zijn naam en was lid van de selectie die vorige zomer Europees kampioen werd. Hij kwam er alleen in actie in de laatste groepsmatch tegen Wales, toen hij kort mocht invallen. Voor Fiorentina, zevende in de Serie A, speelde Castrovilli dit seizoen 27 wedstrijden (1 goal, twee assists).