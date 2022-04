“Zoek de oplossing in eigen land”: vier manieren waarop Rusland de sancties probeert te overleven

De economische sancties voor de oorlog in Oekraïne doen het Westen meer pijn dan Rusland zelf. De Russische president Vladimir Poetin kan het niet genoeg herhalen. Ook in eigen land houdt hij vol dat er meer dan genoeg manieren zijn om de sancties te omzeilen en er profijt uit te halen. CNN ziet al zeker vier manieren waarop Rusland de sancties probeert te overleven.

Centraal in het betoog van Poetin: wat we zelf doen en maken, kost ons minder. “Die sancties zullen nog wel even blijven, dus moeten alle delen van de economie een plan op lange termijn maken gebaseerd op interne opportuniteiten”, zei de president eerder tegen een groep bedrijfsleiders.

In een analyse ziet CNN vier manieren waarop Rusland en Russische bedrijven de sancties denken te kunnen overleven. Een eerste is het opnieuw ontwerpen van de iconische Lada-auto’s. Het Russische Avtovaz maakt die auto’s, maar is deel van Renault. Door de wagens een nieuw ontwerp te geven, zullen minder onderdelen uit het buitenland nodig zijn om die te maken. “Het wordt een simpele auto, zonder extra features zoals ABS”, reageert Avtovaz bij CNN. “Even brutaal als auto’s uit het verleden.”

Een tweede mogelijkheid is gebruikers van Instagram, dat samen met Facebook geblokkeerd is in Rusland, naar Vkontakte te lokken. Dat is een Russische tegenhanger van Instagram, die nu met grote promoties schermt voor nieuwe gebruikers. En dat werkt, meldt Vkontakte zelf: in maart ging het aantal maandelijkse gebruikers over de 100 miljoen, een nieuw record.

Daarnaast wordt ook de uitbouw van het eigen bancaire systeem ‘Mir’ en de verdere uitrol van kredietkaarten van eigen bodem een speerpunt. Verder is het kijken naar werkgelegenheid. Door de westerse bedrijven die wegtrekken uit Rusland, dreigen meer dan 200.000 jobs te verdwijnen. Die mensen moeten overheidsbanen krijgen, zo klinkt het.