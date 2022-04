Felice Mazzu houdt bij leider Union de druk nog steeds af: “Wie favoriet is voor de titel? Wij alleszins niet”

Met nog 3 – eigenlijk 2,5 - punten voorsprong op Club start Union zondag aan de Champions’ play-offs. Maar de Brusselaars moeten niet enkel richting Club kijken, want na de halvering van de punten volgen Antwerp en Anderlecht plots ook op ‘maar’ 7 punten. Felice Mazzu denkt er het zijne van. “Ik vind het feit dat er play-offs zijn op zich niet jammer, maar de puntendeling wel. Prestaties in de reguliere competitie worden eigenlijk een beetje teniet gedaan. De kaarten worden helemaal opnieuw geschud, en ploegen die minder constant presteerden krijgen plots weer de kans om mee te doen voor de titel.”

Union zal dus nog zes wedstrijden alles uit de kast moeten halen om eind dit seizoen de champagne te mogen ontkurken. Al is het kampioenschap voor Mazzu nog steeds geen doel. “Het belangrijkste is om ervaring op te doen en om ons te meten met de beste ploegen van België. Als we op het einde eventueel kunnen meestrijden voor de titel, zoveel te beter. Maar we moeten onszelf geen onnodige druk opleggen. Ik ga me niet uitspreken over wie favoriet is voor de titel, maar wij zijn dat alleszins niet”, tempert Mazzu de verwachtingen. “Maar natuurlijk zou er toch een beetje teleurstelling zijn als we het op het einde niet zouden halen. Als je zo lang meedoet en hier geraakt, is het logisch dat er wat teleurstelling is als we het niet halen. Maar we moeten onthouden wat we tot nu toe al gerealiseerd hebben.”

Sterker Anderlecht

Tegen Anderlecht pakte Union in de competitie 6 op 6. Maar Mazzu verwacht een sterker Anderlecht zondag. “Ze zullen een reactie tonen na hun nederlaag in de bekerfinale”, stelt Mazzu. “Velen denken misschien dat Vincent (Kompany, red.) geen ervaring heeft, maar hij heeft er meer dan genoeg. Zeker als speler. Hij zal de ploeg opnieuw kunnen klaarstomen voor zondag. Ik denk dus niet dat we een mentaal voordeel hebben. Anderlecht is verbeterd sinds de vorige keer dat we hen ontmoetten: intussen hebben ze nog meer ervaring opgedaan en aan hun automatismen kunnen werken. Maar we beseffen natuurlijk wel dat we in staat zijn om hen te kloppen, dat deden we in de competitie al twee keer. ”

Tot slot: Union keerde dinsdag terug van stage in Spanje, en Mazzu was tevreden hoe die is verlopen. “We wilden wat werken aan de connectie tussen spelers, en niet enkel op het veld. Ik ben zeer tevreden hoe het is verlopen. We hebben vooral gewerkt aan het mentale, want dat is in deze fase van de competitie erg belangrijk. Je zag het in de bekerfinale ook: als je op het einde van een competitie bent en je speelt mee voor de prijzen, is het voetballend misschien net iets minder. Het mentale is dan het allerbelangrijkste”, besluit Mazzu.