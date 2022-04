Beloftevolle Red Flame Lyndsey Van Belle ruilt AA Gent voor Club Brugge: “De beste keuze voor mij op dit moment”

Van Belle scoorde dit seizoen zes keer voor de Buffalo’s, waar ze een vaste waarde is, en speelde de voorbije weken verschillende wedstrijden met de U19 van de Red Flames. In juni maakte de zus van Shari Van Belle haar debuut bij de A-ploeg in een oefenpartij tegen Luxemburg.

Met AA Gent werd het talent dit seizoen zesde in het reguliere seizoen in de Super League, op 1 punt van de play-offs voor de titel. Club Brugge werd vierde.

“Mijn keuze voor Club Brugge leek mij de beste die ik op dit moment kon maken”, aldus Van Belle. “Ze zijn al redelijk snel dit seizoen op gesprek geweest bij mij, meer bepaald in november. Ze hebben hun hele project uitgelegd en dat sprak me meteen aan. Zowel hun plan op als naast het veld. Daarnaast is hun begeleiding van speelsters heel goed. Ik ken coach Dennis Moerman ook van bij Gent als T2, dus dat was ook een factor aangezien hij dit jaar enorme stappen heeft gezet met Club als T1. Ik moest dus niet langer twijfelen. Ik ben nog met andere clubs in contact geweest, zowel in het buitenland als hier in België, maar Club had mijn voorkeur.”