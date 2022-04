Ex-premier Elio Di Rupo vereeuwigd in de Kamer met bronzen borstbeeld

De Kamer is een buste van een gewezen premier rijker. Een standbeeld van Elio Di Rupo werd er vrijdagmiddag onthuld in aanwezigheid van Kamervoorzitster Eliane Tillieux en gewezen ministers Laurette Onkelinx en Joëlle Milquet.

Elio Di Rupo was niet voorbestemd om een groot staatsman te worden, zo zei de voorzitster van de Kamer van Volksvertegenwoordigers Eliane Tillieux in haar speech. Di Rupo verloor toen hij één jaar was zijn vader, die stierf na een tragisch ongeval. Zijn moeder bleef alleen achter met zeven kinderen.

De gewezen premier zei er dit over in zijn speech: “Diegene die vandaag in deze galerij wordt bijgezet, is de zoon van een geëmigreerde mijnwerker en een ongeletterde vrouw. Mijn moeder kon lezen, noch schrijven, maar zij geloofde in de grote mooie belofte van het democratische socialisme. Zij heeft me ertoe aangezet te studeren en zo heeft ze een beeld van een rechtvaardiger en meer egalitair België doen groeien. Ik denk nu aan haar en ik hoop sterk dat België altijd een land zal blijven waar mensen zich kunnen emanciperen.”

PS-voorzitter

Di Rupo schopte het in een succesvolle politieke carrière tot voorzitter van de PS en hij is nu voor de derde keer Waals minister-president. Zijn politiek hoogtepunt was dus zijn premierschap van 2011 tot 2014. Hij werd eerste minister na een politieke crisis van 541 dagen. Di Rupo bedankte de partijvoorzitters van toen, koning Albert II en kabinetschef van de koning toen Jacques Van Ypersele. Speciaal woord van dank had hij ook voor zijn “vriendin” Laurette Onkelinx. “Tijdens mijn driejarig eersteministerschap was ze formidabel, (?) zij was een onverzettelijke steun.”

Het bronzen standbeeld is een werk van de Franse beeldhouwer Gérard Lartigue. Het beeld staat in het Forumgebouw van de Kamer op de tweede verdieping, naast de bustes van Herman Van Rompuy en Yves Leterme.