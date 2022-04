Paul Magnette (PS) wil cordon sanitaire herbevestigen na omstreden ‘Terzake’-debat

PS-voorzitter Paul Magnette wil, “samen met de andere democratische Franstalige partijen”, het cordon sanitaire tegenover extreemrechts herbevestigen. Hij is naar eigen zeggen “diep geschokt” over het debat tussen MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez en Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken donderdagavond in Terzake.

Bouchez en Van Grieken kruisten donderdagavond in Terzake op Canvas de degens over de Franse presidentsverkiezingen. In Franstalig België is daar consternatie over ontstaan: in het zuiden van het land is er nog altijd een cordon médiatique rond extreemrechts.

PS-voorzitter Paul Magnette is “diep geschokt”, zei hij vrijdag aan RTL-TVi. “Dit is een politieke fout en een ernstig precedent. 20 jaar geleden hebben onze voorgangers bij de democratische Franstalige partijen een akkoord ondertekend waarin ze zeiden niet te onderhandelen noch te debatteren met extreemrechts. Meneer Bouchez heeft dat akkoord verbroken.”

De PS-voorzitter wil dan ook met de andere Franstalige partijen samenzitten om het cordon sanitaire te herbevestigen. Dat Franstalig België in tegenstelling tot Vlaanderen of Frankrijk de opmars van extreemrechts tot nog toe heeft kunnen afhouden, is te danken aan het feit dat extreemrechts nooit gebanaliseerd werd, klonk het.