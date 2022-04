Meisje ontwaakt uit coma na aanrijding door Lijnbus, familie reageert: “Er volgt waarschijnlijk nog een lange revalidatie”

Opa Johan Vandeputte uit Ardooie is opgelucht dat zijn kleindochter Niyah intussen ontwaakt is. “Er wacht haar mogelijk een lange revalidatie, maar we kunnen weer vooruit kijken.” — © bfr/sbr

Niyah Vandeputte, het meisje van 21 maanden dat donderdag in het centrum van Tielt werd aangereden door een Lijnbus, is aan de betere hand. Het kleine meisje werd aanvankelijk in een kunstmatige coma gehouden, maar is inmiddels wakker. “We nemen de buschauffeur zeker niets kwalijk”, klinkt het bij de familie.

Een buschauffeur wou donderdagochtend vanuit de Kortrijkstraat in Tielt de Ramestraat indraaien. Op dat ogenblik wilden een 57-jarige oma uit Pittem en haar kleindochter Niyah net het zebrapad oversteken. “Iets verder stond een vrachtwagen. Waarschijnlijk heeft de chauffeur zich vooral daarop gefocust”, zegt Johan Vandeputte uit Ardooie, de opa van Niyah.

Bekkenbreuk

De bus raakte zowel de grootmoeder als het meisje. Zij kwam gedeeltelijk onder de zijkant van de bus terecht. De oma kon haar nog op tijd wegtrekken, waardoor ze niet onder de wielen belandde. Niyah werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Tielt en van daaruit naar het ziekenhuis in Gent.

Niyah liep bij het ongeval een bekkenbreuk op en brak ook enkele ribben. “Haar milt raakte ook verpletterd. Ze werd aanvankelijk in een kunstmatige coma gehouden, maar Niyah is inmiddels wakker. De dokters en verplegers in de ziekenhuizen hebben prachtig werk geleverd. Niyah wacht waarschijnlijk nog een lange revalidatie, maar het gaat de goede richting uit. Aanvankelijk waren haar waarden niet goed, maar haar niertjes beginnen opnieuw te reageren en ook de koorts in onder controle. We kregen vandaag nog te horen dat we haar dit weekend mogen bezoeken in Gent.”

Brandweerfamilie

De familie Vandeputte neemt de buschauffeur niets kwalijk. “Dat kan iedereen gebeuren. We hebben allemaal al wel eens een inschattingsfout gemaakt in het verkeer.”

Johan is zelf brandweerofficier bij de brandweer van Ardooie. Ook zijn zoon Tom en schoondochter Ellen zijn lid van de vrijwillige brandweer. “Als brandweerman word je verondersteld om hard te zijn. Je komt in aanraking met zware ongevallen. Maar als dit gebeurt met je dochter of kleindochter, dan kruipt dat toch serieus in de kleren. Maar we zijn nu vooral ook opgelucht dat we terug positief naar de toekomst kunnen kijken.”