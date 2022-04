Vincent Kompany heeft bekerfinale verteerd en is klaar voor play-offs: “Ik ben de kalmste van alle trainers in Play-off 1”

Het hoofdstuk van de verloren bekerfinale is afgesloten. Anderlecht is klaar voor de Champions’ play-offs waarin het zo hoog mogelijk moet eindigen. Daarom kan het zondag best winnen op Union. Vincent Kompany beantwoordt alle vragen: “We moeten er staan in de belangrijke momenten.”

Coach, is het verlies in de bekerfinale nu verteerd?

“We zijn al vrijdag. Ik ga er maar één vraag over beantwoorden, want we kunnen daar niet blijven op terugkomen. Het hoofdstuk is afgesloten en de knop is omgedraaid. Natuurlijk kun je die ontgoocheling niet uit de weg gaan, maar dat zijn ook momenten die je vormen als voetballer. Zelfs als je zo’n finale verliest. Het hoort erbij en je trekt er lessen uit. We zijn gelukkig een jonge, solidaire groep die al bewezen heeft dat ze hiermee om kunnen.”

Heb je individueel met ontgoochelde spelers gesproken?

“Toch nog een vraag?Je werkt heel je carrière om dat soort finales te betwisten en sommige jongens hebben nood aan een meer individuele aanpak.”

Hoe is het met de geblesseerden Ashimeru en Sergio Gomez?

“Over Ashimeru kan ik zeggen dat hij er de eerstvolgende matchen niet zal bij zijn. In zo’n finale denk je altijd risico’s te kunnen pakken. We zien wel wanneer hij weer fit is. Sergio Gomez heeft dan weer héél veel matchen gespeeld en zal niet de enige zijn in de play-offs waar wat slijtage op zit. Maar wat rust helpt al. In het begin van het seizoen vermijd je risico’s, maar nu gaat het om de knikkers en dan wil je spelen en resultaten boeken.”

Met welke ambitie start Anderlecht aan deze play-offs?

“Elke trainer zegt: als we zes keer winnen zijn we kampioen. Akkoord, maar ze gaan niet allemaal zes keer winnen. Ik ben de kalmste coach in Play-off 1. Ik bekijk het match per match. Ik wil een team zien dat alert is. We gaan niet altijd de sterkste ploeg zijn in deze play-off-wedstrijden, maar dan moeten we kalm blijven en dat overwinnen. We moeten er staan in de belangrijke momenten.”

Jullie verloren twee keer tegen Union in de competitie. Ga je het nu anders aanpakken? Union meer de bal laten zodat ze minder kunnen counteren bijvoorbeeld?

“We voeren voor elke match aanpassingen door, maar er zal niet één coach in deze play-offs zijn fond de jeu, zijn spelstijl helemaal aanpassen. We weten waar Union voor staat. Ze hebben vertrouwen, ze zijn efficiënt. Dat is hun verdienste en van hun coach.”

In het Dudenpark verloren jullie omdat Casper Nielsen aan de rand de box helemaal vrij stond en kon trappen. Je laat die spelers vaak vrij omdat de kans dat ze scoren vanop 25 meter klein is. Zul je dat risico nu weer nemen en Nielsen vrijlaten?

“Ik kan alleen zeggen dat je analyse correct is, meer kan ik er niet over zeggen. Dat zijn details in een wedstrijd.”

Je neemt dus weer het risico? Vorige keer zei je dat Union de enige titelkandidaat was: denk je daar nog zo over?

“In de eerste plaats hebben ze die status zelf verdiend. De spelers en trainer hebben ervoor gezorgd dat ze de reguliere competitie met zoveel punten hebben afgesloten. Alleen heb ik het play-off-systeem niet uitgevonden. Daardoor zijn er nu nog vier clubs die het hen moeilijk kunnen maken voor de titel.”

Vorig jaar won Anderlecht geen één play-off-match. Hoe kwam dat?

“We hadden toen een hele jonge ploeg met een gemiddelde leeftijd van 20, 21 jaar. We speelden meermaals gelijk. We waren op geen enkel moment slecht, maar dat is verleden jaar. Nu hebben we nog zes matchen om er vol voor te gaan.”

Is het een moeilijke keuze tussen Olsson en Kana voor het middenveld. Olsson was niet goed tegen Gent en Kana viel heel goed in.

“Het is altijd een moeilijke keuze met die jonge spelers. Arnstad viel ook goed in op Kortrijk. Als coach weet ik dat die jonge gasten genoeg inhoud hebben als ze moeten invallen. Daar twijfel ik geen moment aan. We kozen dit seizoen al vaak voor stabiliteit, maar de keuze is altijd moeilijk.”