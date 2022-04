Koksijde

Een vrouw uit Koksijde was vrijdagochtend erg emotioneel in de rechtbank van Veurne, waar ze zich burgerlijke partij stelde in een zaak van vriendschapsfraude. Via Whatsapp werd ze gecontacteerd door iemand zich als haar zoon voordeed. Ze schreef 8.920 euro over. Drie mannen uit Apeldoorn staan terecht.