Paus annuleert afspraken voor tests aan pijnlijke knie: “Het is vervelend, maar het verbetert”

De 85-jarige paus lijdt aan “scherpe” chronische pijn in zijn rechterknie, waardoor hij een reis naar Firenze in februari moest afzeggen, en hij de viering van Aswoensdag niet kon leiden. Hij is zaterdag tegen de traditie in ook niet voorgegaan tijdens de Paaswake in de Sint-Pietersbasiliek.

“De paus heeft zijn activiteiten van vandaag geannuleerd voor een noodzakelijk medisch onderzoek. Daarom is de agenda vandaag leeg”, zei zijn woordvoerder Matteo Bruni.

De paus, die de afgelopen dagen geregeld leek te grimassen van de pijn, zou vrijdag de Argentijnse minister van Buitenlandse Zaken Santiago Cafiero ontvangen, maar die ontmoeting is volgens het Franse persagentschap AFP tot nader order geschrapt.

Tijdens een tweedaagse trip naar Malta begin april moest de paus voor het eerst een platformlift gebruiken om in en uit zijn vliegtuig te stappen. “Mijn gezondheid is een beetje onregelmatig”, vertelde hij toen aan journalisten op de terugvlucht. “Ik heb een probleem met mijn knie waardoor ik moeilijk kan lopen. Het is vervelend, maar het verbetert.”

Franciscus – die in maart aan zijn tiende jaar als paus begon – lijdt ook aan heuppijn, waardoor hij mankt. In juni 2021 onderging hij een delicate operatie aan zijn dikke darm. Zijn gezondheidstoestand is geregeld het onderwerp van geruchten in het Vaticaan, voornamelijk bij zijn critici.