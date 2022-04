Brian Priske houdt niet van de Antwerpse underdogrol: “Ik zou liever in de schoenen van Union en Club Brugge staan”

De jongste verplaatsing naar Jan Breydel brengt geen prettige herinneringen naar boven. Op 27 februari verloor Antwerp er met 4-1. “De volledige tweede helft bleven we toen vér onder ons niveau”, weet Priske nog goed. “Onze eerste helft was nog degelijk, maar op Brugge moet je negentig minuten de perfectie benaderen en aan de bal geen fouten maken. Daaruit hebben we geleerd.” Of Priske voor een meer behouden aanpak zal kiezen? “Neen, het is niet de bedoeling om rond onze eigen zestien te kamperen. Al weet je nooit hoe zo’n wedstrijd onder de te verwachten druk uitdraait.”

Union en Club zijn de grootste kanshebbers voor de landstitel. Antwerp begint als underdog aan de nacompetitie. “Een rol waar ik niet van houd”, benadrukte Priske. “Ik zou liever als favoriet beginnen, dat is toch veel beter? Onze ambitie is beter te doen dan de huidige vierde plaats, ook al weet ik dat niemand in onze kansen gelooft. Voor velen verdienden we niet om in de Champions’ play-offs te staan, terwijl Antwerp sinds de terugkeer naar 1A nooit beter deed dan nu. Een totaal van 63 punten behaal je niet alleen met geluk, ook met kwaliteit en mentaliteit.”

Attractief voetbal

Wat het attractieve voetbal betreft bleven de supporters tot dusver wel op hun honger zitten. Het was een thema dat vaak aan bod kwam toen de fans donderdag via de sociale media een vraag mochten insturen voor de coach. “Ik vind dit een interessante discussie, want wat is mooi voetbal?”, repliceerde Priske op zijn persmoment. “Voor de ene is dat een uitstekende organisatie met een defensie die niets doorlaat, voor de andere is dat veel kansen creëren en daaruit vaak scoren. Voor mij is het een mix van de twee. Ons seizoen was tot dusver geslaagd. Met 37 tegendoelpunten deden we beduidend beter dan de 58 goals van vorig jaar. En we scoorden ook bijna even vaak, hoewel we het drietal Mbokani-Refaelov-Lamkel Zé moesten vervangen. Uiteraard kan het in offensief opzicht nog beter, maar de tijd die je daarvoor soms nodig hebt is er bij Antwerp niet.”

Of de eindrangschikking binnen zes wedstrijden bepalend zal zijn voor Priske’s toekomst op de Bosuil laat de Deen in het midden. “Ik heb nog één jaar contract en het is mijn betrachting dat uit te doen. Wanneer voor mij de play-offs geslaagd zijn? Als we beter doen dan de vierde plaats. Uiteraard wil iedereen zo snel mogelijk kampioen spelen, maar we moeten realistisch blijven. We staan een behoorlijk aantal punten achter op Union (zeven stuks) en Club Brugge (vier). Voor de derde plaats daarentegen ligt alles open.”