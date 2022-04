Nederlandse spoorwegbeheerder wil energie besparen door alle roltrappen in stations te schrappen

De Nederlandse spoorwegbeheerder ProRail denkt eraan om alle roltrappen in de Nederlandse treinstations in de ban te doen, om op die manier energie te besparen. Dat schrijft De Telegraaf. Roltrappen zijn de grootste “stroomslurpers” op dit moment, met een verbruik van 20 procent van alle energie, aldus ProRail.

Ans Rietstra, directeur van ProRail, bevestigde het plan bij de presentatie van de jaarcijfers van 2021. “We gebruiken nu evenveel energie als een middelgrote stad, en het gasverbruik ligt gelijk aan een dorp van 8000 huishoudens. Met de enorme prijsstijgingen voor fossiele brandstoffen door de oorlog in Oekraïne in combinatie met de klimaatcrisis, neemt ook bij ons de druk toe om zuinig om te gaan met energie.”

“Dat betekent voor ProRail dat het niet alleen moet inzetten op zonnepanelen op daken van stations, maar ook in toenemende mate op het terugdringen van energieverbruik”, meent Rietstra. “Het uitzetten van roltrappen, toch een luxeproduct, kan dus veel winst opleveren. Voor 2030 willen wij energieneutraal zijn, dat betekent dus dat er maatregelen genomen moeten worden. Natuurlijk willen we het comfort voor de reiziger behouden, maar we moeten wel out of the box denken. Overigens blijven de liften voor mensen die minder mobiel zijn natuurlijk wel beschikbaar.”