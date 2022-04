Arbeiders bij AB InBev in Leuven staken: zeven van de tien productielijnen gesloten

Hoeveel arbeiders er precies het werk hebben neergelegd, is niet duidelijk. Of er ook bedienden mee aan het staken zijn, is eveneens niet geweten. Slechts drie van de tien productielijnen zijn actief. AB InBev bevestigt dat de actie een impact heeft op de productie, maar garandeert dat de bierbevoorrading op peil blijft.

De vakbonden protesteren omdat de facturen van de gemiddelde werkende Belg steeds hoger worden, en de overheidsmaatregelen onvoldoende zijn. Ze vragen om de loonwet aan te passen en willen dat er vrije loonsonderhandelingen mogelijk worden op sectorniveau. Onder meer in Antwerpen, Brussel en Gent zijn vrijdag acties georganiseerd.

“Er is veel gehoor gegeven aan de oproep om te staken bij AB InBev”, zegt ACV-secretaris Mouton. “Er is een onderbezetting in de fabriek, wat de werkdruk hoog maakt. Onderhandelingen over nieuwe cao’s lopen steeds moeilijk. Dat maakt dat de verontwaardiging bij de mensen groot is, en maakt ze sneller bereid om het werk neer te leggen.”