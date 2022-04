Man die Brahim Abdeslam naar Schiphol bracht, “besefte niet dat hij naar Syrië trok”

Op het proces over het Belgische luik van het onderzoek naar de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs is vrijdagvoormiddag Rafik El Hassani verhoord. Die man zou in januari Brahim Abdeslam naar de luchthaven van Schiphol gevoerd hebben toen die naar Syrië vertrok. Naar eigen zeggen besefte El Hassani niet dat Brahim Abdeslam, die zich later zou opblazen in Parijs, op weg was naar Syrië. “Ik dacht dat hij op reis ging naar Turkije”, verklaarde de 37-jarige man.

Rafik El Hassani werkte in het café van Brahim Abdeslam en merkte hoe die vanaf eind 2014 propagandavideo’s van Islamitische Staat begon te bekijken. “Soms deed hij dat alleen, soms samen met anderen”, verklaarde de man. “Een tiental keer was ik daar ook bij maar ik had zelf geen interesse in IS. Vanaf een bepaald moment zonderde Brahim zich ook regelmatig af in de kelder om met Abdelhamid Abaaoud te spreken. Hij vertelde daar niets over en ik vroeg er ook niet naar. Toen Brahim de video had gezien waarin Abaaoud lijken voortsleepte, maakte hij een klik en werd hij radicaler. Hij zei dat we naar Syrië moesten trekken.”

Toen Brahim Abdeslam hem voorstelde om naar Turkije te gaan, zocht Rafik El Hassani daar echter niets achter. “Ik dacht dat hij enkel op reis wou gaan, niets meer”, ging de man verder. “Ik wou wel meegaan, maar mijn moeder nam mijn paspoort af en verbood me te vertrekken. Brahims moeder had haar gewaarschuwd en ze was bang dat ik naar Syrië zou gaan. Ik ben dan niet naar Turkije gegaan, maar heb Brahim wel naar Schiphol gebracht, samen met Hamza Attou en Ali Oulkadi. Het kwam toen niet bij me op dat Brahim naar Syrië zou gaan, dat heb ik pas na de aanslagen in november gehoord.”