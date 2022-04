Stukje land dat we ‘veroverden’ van de Fransen, is nog altijd niet teruggegeven

Van CNN tot de Japanse televisie, allemaal zakten ze vorige lente af naar het Henegouwse grensplaatsje Erquelinnes. Een boer had daar stiekem de grenspaal tussen België en Frankrijk verplaatst zodat ons land plots een stuk groter was geworden. Vandaag, een jaar later, hebben de Fransen het stuk grond dat hen is afgenomen nog altijd niet terug.

Toen begin mei vorig jaar bleek dat de grens tussen België en Frankrijk 2,75 meter opgeschoven was in het voordeel van ons land, was dat wereldnieuws. Want door het verplaatsen van die 150 kilogram zware grenspaal had ons land het Verdrag van Kortrijk uit 1820 geschonden. “Dat is geen klein misdrijf en zou in een ver verleden wellicht tot een gewapend conflict hebben geleid”, klinkt het vandaag nog bij de Préfecture du Nord in Frankrijk.

Want aangezien de volgende grenspaal een eind verder staat gaat het al snel over een hectare of zelfs meer dat ons land plots groter is geworden.

Nochtans was er weinig kwaad mee gemoeid. De echte dader is nooit gevat, maar iedereen wijst naar een landbouwer. De grenspaal stond in de weg om met zijn tractor tot bij zijn koeien te geraken. Dus heeft hij hem gewoon verplaatst. Niet zo maar uitgereden en op de kant gegooid dus, maar hem netjes weer ingegraven. Op de juiste hoogte zelfs.

Zonder Jean-Pierre Chopin, een Fransman die als niet-alledaagse hobby grenspalen zoekt en in kaart brengt, was niemand het ooit te weten gekomen.

Chopin kan exact aanduiden waar de grenspaal tussen Montignies-Saint-Christope, deelgemeente van Erquelinnes in België, en Bousigies-sur-Roc in Frankrijk moet staan en waar hij altijd gestaan heeft. Hij heeft de originele kaarten met de grenslijnen op en in zijn vrije tijd gaat hij op stap om te controleren of de grenspalen er nog wel staan. En of ze nog op hun plaats staan. Hij werd vorig jaar door de wereldpers geïnterviewd over zijn niet-alledaagse hobby en over zijn ontdekking.

Burgemeester David Lavaux van Erquelinnes zegt dat zijn gemeentepersoneel de grenspaal met een tractor uit de grond kan trekken en hem weer op zijn plaats zetten. Maar dat zou te eenvoudig zijn.

“In België liggen de wettelijk bepaalde administratieve grenzen vast en kunnen ze enkel gewijzigd worden door een wet, een verordening of een decreet. De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën moet daar op toezien. Als een paal wordt verplaatst of verdwijnt, moeten er nieuwe metingen gebeuren”, klinkt het bij de administratie.

En dat vraagt tijd. Maar nu lijkt de oplossing in zicht.

“Er wordt op het terrein gegaan om de coördinaten te controleren. Aansluitend zal dan contact opgenomen worden met de Franse collega’s om een datum vast te leggen voor de herplaatsing van de grenspaal”, zegt Francis Adyns van de FOD Financiën.

Tegen de zomer zal België weer een stukje kleiner zijn.