Charles Michel vraagt Poetin om wapenstilstand, Russische president verwijt Europa “schaamteloze russofobie”

Ook Europese Raadsvoorzitter Charles Michel heeft gevraagd om een wapenstilstand in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, naar aanleiding van het orthodoxe paasfeest komend weekend. Hij deed dat vrijdagmiddag in een telefoongesprek met de Russische president Vladimir Poetin. Poetin zou tijdens het gesprek Europa van “russofobie” beschuldigd hebben.

De vraag om een “humanitaire wapenstilstand” tijdens het paasfeest werd eerder door VN-topman Guterres op tafel gelegd. Rusland liet al weten dat voorstel te verwerpen. Michel zei tegen Poetin dat humanitaire hulpverlening mogelijk moet worden gemaakt in Oekraïne ,en dat er humanitaire corridors moeten komen. Vooral voor de bevolking van Marioepol zijn zulke veilige ontsnappingsroutes levensnoodzakelijk, zei de Belgische oud-premier.

Het gesprek van Michel met Poetin volgde op het bezoek van die eerste aan Kiev afgelopen woensdag. Hij had daar een ontmoeting met Volodimir Zelenski. Op vraag van de Oekraïense president drong Michel er vrijdag bij Poetin op aan rechtstreeks met hem in gesprek te gaan.

Poetin: “Stop met Oekraïense oorlogsmisdaden door de vingers te zien”

Volgens het Russische staatspersagentschap TASS, dat het Kremlin citeert, antwoordde Poetin dat de mogelijkheid van een direct contact met Zelenski afhangt van het resultaat van de gesprekken die Moskou en Kiev nu al met elkaar voeren. Echter, volgens Poetin toont Oekraïne zich tijdens die gesprekken “niet consistent” en is het land ook niet bereid om te zoeken naar “oplossingen die voor beide zijden aanvaardbaar zijn”.

Wat de belegering van Marioepol betreft, bevestigde Poetin dat het bevel gegeven is geen aanval uit te voeren op de Azovstal-fabriek, maar dat het net Oekraïne is dat de nog aanwezige militairen en andere strijders niet de kans geeft de site te verlaten. De Europese Unie moet volgens Poetin ook stoppen de “vele oorlogsmisdaden die door Oekraïense troepen begaan zijn door de vingers te zien”. Kiev moet op het hart gedrukt worden “de bombardementen op de Donbass en andere ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht” te stoppen, aldus Poetin.

“Schaamteloze russofobie”

Michel zei nog eens dat de hele Russische inval in Oekraïne onaanvaardbaar is en hij ging in detail op de Europese sancties in. Om het “informatievacuüm” dat mogelijk rond Poetin bestaat te doorprikken, deelde Michel met hem ook zijn analyse van de Russische “misrekeningen en verliezen”, luidt het.

Poetin zei nog dat de meeste Europese leiders hun ogen sluiten voor de “schaamteloze russofobie” in bijvoorbeeld culturele, humanitaire en sportieve zaken, aldus het Kremlin in het door TASS geciteerde persbericht. Wellicht verwees Poetin daarmee naar de vele competities, wedstrijden en evenementen waar (bepaalde) Russische deelnemers van uitgesloten worden.