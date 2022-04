Indonesië verbiedt export van palmolie, prijzen stijgen wereldwijd

Indonesië, de grootste producent van palmolie ter wereld, verbiedt de export ervan. Ook alle andere soorten kookolie en de ingrediënten daarvan mogen niet meer uitgevoerd worden, besloot de Indonesische regering. Die reageert daarmee op tekorten in het land.

Die tekorten zijn ontstaan als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Dat land is een grote leverancier van zonnebloemolie, maar door de oorlog stopten de leveringen. Veel bedrijven gingen daardoor op zoek naar alternatieven zoals palmolie en zorgden zo weer voor tekorten in Indonesië.

Dat land is overigens niet het enige dat maatregelen heeft genomen om de eigen bevolking te beschermen tegen tekorten en prijsstijgingen. Argentinië verhoogde onlangs de uitvoerbelasting op sojaolie om dezelfde redenen.

De Verenigde Naties hebben landen juist opgeroepen handel mogelijk te blijven maken. Volgens de organisatie zorgen beschermende maatregelen net voor meer tekorten en hogere prijzen.

De maatregel van Indonesië zorgde voor stijgende prijzen van plantaardige olie. Onder meer sojaolie, palmolie, koolzaadolie en raapolie werden op verschillende beurzen rond de wereld duurder.

Het exportverbod gaat in op 28 april en zal duren tot de regering meent dat de tekorten zijn opgelost.