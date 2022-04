CNN trekt na amper een maand de stekker uit hun streamingdienst CNN+, Netflix kondigt voor het eerst aan abonnees te zullen inleveren en in eigen land presteert Streamz minder goed dan verwacht. De wereld is digitaler en onliner dan ooit, maar kennelijk rommelt er een en ander in het streamingwereldje. “Niet alle merken zijn sterk genoeg om een eigen platform te worden.”