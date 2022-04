Ongeveer 280 Ryanair-vluchten worden geschrapt tijdens driedaagse staking

Themabeeld — © SOPA Images/LightRocket via Gett

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair zal tijdens de driedaagse staking van het in België gebaseerde cabinepersoneel zowat 280 vluchten van en naar de luchthavens van Charleroi en Zaventem annuleren. Dat is bijna 60 procent van de geplande vluchten, zo blijkt uit gegevens op de websites van beide luchthavens.

Op Brussels Airport is op elk van de drie stakingsdagen - vrijdag, zaterdag en zondag - telkens tien vluchten (zowel aankomende als vertrekkende) geannuleerd. Dat is ongeveer een derde van het normale aantal vluchten van Ryanair van en naar Zaventem.

Op Brussels South Charleroi Airport, waar Ryanair veruit de grootste speler is, is de hinder groter. Daar zijn door de staking elke dag minstens tachtig vluchten geschrapt, of ongeveer twee derde van het normale Ryanair-aanbod van en naar de Henegouwse luchthaven.

De in België gebaseerde stewardessen en stewards van Ryanair begonnen vrijdag aan een staking van drie dagen, onder meer uit protest tegen het uitblijven van een nieuwe cao over lonen en premies. Er is ook onvrede omdat Ryanair, dat drie jaar geleden aanvaardde om de Belgische arbeidswetgeving toe te passen, nog altijd een aantal “basisvoorwaarden” niet zou respecteren. Ryanair zelf sprak van een “zinloze” staking.