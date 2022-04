Ons land levert nieuwe wapens aan Oekraïne, en helpt het land met nog een ander gevoelig thema voor de Russen

Oekraïne krijgt in de strijd tegen Rusland van ons land meer wapens. Het kernkabinet is het vrijdag eens geraakt over een levering van wapens uit de stock van Belgische defensiebedrijven – ook al kampt onze krijgsmacht zelf met tekorten. En ook met een ander gevoelig onderwerp gaan we de Oekraïners helpen.

Bij het begin van de oorlog kondigde premier Alexander De Croo (Open VLD) nog in detail aan wat België allemaal zou leveren om de Oekraïners militair te steunen. Het ging om 5.000 machinegeweren, 200 antitankwapens en 3,5 ton brandstof. Wapens die uit de stocks van de Belgische Krijgsmacht zelf kwamen. Een paar weken later is er veel meer discretie over de wapenlevering. Om niet te veel informatie prijs te geven, maar ook omdat Rusland het als een vijandige daad beschouwt.

Dat ons leger helemaal geen marge meer had om zelf nog extra wapens te leveren, was al genoegzaam bekend. Onze krijgsmacht kampt door jaren van besparingen zelf met een tekort aan materiaal. De stocks met wapens zijn helemaal leeg. Nog materiaal leveren, zou betekenen dat divisies zelf niet meer voort zouden kunnen.

© BELGAIMAGE

Dus moest de regering in de privésector op zoek naar wapens voor Oekraïne. Volgens minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) zijn die ook gevonden. Over hoeveel en welke wapens het gaat, en hoeveel geld de regering ervoor uittrekt, dat wil de minister niet kwijt. Dat het over wapens uit de stocks van Belgische defensiebedrijven gaat, wel.

Bij bronnen die het kunnen weten, valt te horen dat het om geleide antitankraketten gaat. Dat zijn wapens die draagbaar zijn of op de grond geïnstalleerd kunnen worden en raketten afschieten om tanks uit te schakelen. Geen domme raketten, maar exemplaren die eens afgeschoten ook nog van richting kunnen veranderen en op hun doel afgaan.

© Shutterstock

De regering is ook nog in onderhandeling met een Belgisch bedrijf over de levering van pantserhouwitsers. Een lading M109-toestellen die het leger enkele jaren geleden zelf nog van de hand deed, maar waarvan een bedrijf nog een deel in stock heeft. Dat dossier is nog niet van tafel, maar is ook nog niet rond. Het wordt nog besproken in interkabinettenwerkgroepen.

Naast de militaire hulp komt er ook steun om de oorlogsdaden van het Russische leger in Oekraïne te onderzoeken. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) liet donderdag al verstaan dat er ondertussen al 5.000 locaties zijn die moeten worden onderzocht. Oekraïne zelf én het Internationaal Strafhof riepen daarom de hulp in van andere landen. België gaat daar nu op in.

© BELGA

Het gaat om zowel financiële als materiële steun. België trekt 500.000 euro uit om het onderzoek van het Internationaal Strafhof financieel te steunen. Daarnaast stelt het ook mensen van het Disaster Victim Identification Team van de federale gerechtelijke politie ter beschikking. Die zijn niet alleen gespecialiseerd in en internationaal gerenommeerd voor de identificatie van slachtoffers, maar kunnen ook nagaan wat de doodsoorzaak is en of er misdaden zijn gepleegd op de slachtoffers. Het DVI was in het verleden al actief in Kosovo, bij de ramp met de MH17 en de aanslagen in Brussel, en zelfs tijdens de overstromingen in Wallonië van vorige zomer.

Hoe alles in zijn werk zal gaan, moet nog in detail worden uitgewerkt. Volgens sommige bronnen zou het in samenwerking gebeuren met Nederland. Ook de lengte van de missie en over hoeveel mensen het gaat, is nog niet duidelijk. “Het kan gaan om een team van verschillende mensen. DVI-onderzoekers kunnen vergezeld worden van onder meer mensen van de technische en wetenschappelijke politie, psychologen van het stressteam van de federale politie, wetsdokters, tandexperts, antropologen en ontmijners”, valt op het kabinet-Justitie te horen.