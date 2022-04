Heylen Vastgoed verlengt sponsorcontract bij Antwerp met drie seizoenen: “Nergens is het voetbal zo intens te beleven als bij Antwerp”

LEES OOK. Port of Antwerp blijft sponsor van Antwerp, ook na hetze rond Overmars

“In het persbericht staat elf jaar maar eigenlijk zijn we al meer dan zestien jaar trouwe sponsor van Antwerp. De oprichter van Heylen vastgoed (Johan Heylen, red.) is dan ook een hevige supporter van the Great Old. Niet voor niets zijn de kleuren van ons bedrijf rood en wit. Wij waren er al bij toen de club nog in tweede klasse speelde. Wij zijn sponsor in goede en kwade dagen”, aldus Vanhencxthoven.

Onlangs beleefde Antwerp enkele kwade dagen toen er veel kritiek kwam op de aanstelling van Marc Overmars als technisch directeur. “Uiteraard hadden we na de aanstelling veel vragen, maar het is fout om Antwerp dan te reduceren tot één persoon. Antwerp is zoveel groter dan de technisch directeur: dat zijn alle vrijwilligers die dag in dag uit bezig zijn voor hun club, dat is de rijke geschiedenis die het heeft, …”

“Maar Antwerp heeft toen ook zijn verantwoordelijkheid genomen en we hebben met hen rond de tafel gezeten. Ze verzekerden ons dat ze de gezondheid van hun diverse fans en medewerkers hoog in het vaandel dragen en dat daarvoor verschillende initiatieven liepen. Dat overtuigde ons om ons sponsorcontract te verlengen.”

“Qua sfeer en omkadering is er geen mooiere club”

Naast liefde voor de club biedt de sponsoring ook mooie gelegenheden om te netwerken. “Klopt, onze sponsoring levert veel visibiliteit op. Ik denk dat er qua sfeer en omkadering geen mooiere club is in België dan Antwerp. Wij nemen geregeld klanten mee – en die zijn niet allemaal fan. Maar iedereen kan genieten van de beleving. Bij Antwerp heb je een mooie symbiose van mensen. Advocaten en dokwerkers staan er naast elkaar en willen maar één ding: dat hun club wint.”

Wat verwacht Vanhencxthoven van de play-offs? “Het is een cliché om te zeggen dat in voetbal alles kan. Maar het zou me verbazen dat Antwerp dit seizoen kampioen speelt. Het is nog vroeg. Maar ik denk ook niet dat ze al hun matchen gaan verliezen. Maar winnen of verliezen? Wij staan elke match paraat.”

Over het sponsorbedrag wilde Vanhenckthoven niet uitweiden “want dat is interne keuken.”