Meisje (14) zwaargewond na ongeval met lijnbus in Gent: “Zag niet dat andere bus aankwam”

In Gent is een 14-jarig meisje zwaargewond geraakt na een ongeval met een lijnbus op het Woodrow Wilsonplein.

Op het perron waar het ongeval gebeurde, stond een bus te wachten die uit de richting van het station Gent Sint-Pieters kwam. Om 16.30 uur zou het meisje naar de wachtende bus zijn gelopen, zegt woordvoerder van De Lijn Marco Demerling. “Ze zou daarbij niet hebben gezien dat er een andere bus aankwam en werd aangereden.”

Het jonge slachtoffer raakte gewond aan het been, maar was naar verluidt aanspreekbaar. Ze werd zwaargewond afgevoerd naar het UZ Gent. Een team van het parket van Oost-Vlaanderen is ter plaatse: de precieze omstandigheden worden momenteel onderzocht en er is een verkeersdeskundige aangesteld.

De Lijn laat nog weten dat de chauffeur erg onder de indruk was van de feiten. “Hij heeft zijn dienst stopgezet en kreeg direct begeleiding door lijncontroleurs en krijgt ook psychologische begeleiding. Dat is de normale procedure”, zegt Demerling.

© BST