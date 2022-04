Toestand van jonge dertiger die toegetakeld werd door minderjarigen is stabiel

De toestand van het 31-jarige slachtoffer van extreem geweld afgelopen weekend in Brugge is stabiel, meldt het parket van Brugge. Vrijdag moesten de minderjarige verdachten voor de jeugdrechter verschijnen.

De vier tieners, tussen 14 en 17, hadden heel de avond en nacht op café doorgebracht en vielen rond 5.00 uur een 31-jarige man aan op de Burg. Die werd onder andere verschillende keren op het hoofd getrapt en voor dood achtergelaten. Voorbijgangers vonden het slachtoffer en verwittigden de hulpdiensten. Ondertussen zou het slachtoffer niet meer in levensgevaar zijn.

“In de zaak van de geweldplegingen van afgelopen weekend in Brugge is de toestand van het slachtoffer stabiel”, laat het parket van Brugge weten. “Verder zal door het parket niets gecommuniceerd worden over die zaak.”

Ondertussen werd het viertal naar een gesloten instelling gestuurd. Vrijdag werd door de jeugdrechter beslist over hun verdere opsluiting: die wordt volgens alle verwachtingen gewoon verlengd.