Georges-Louis Bouchez en Tom Van Grieken bij Kathleen Cools in ‘Terzake’.

Door op televisie met Vlaams Belang-collega Tom Van Grieken in debat te gaan, doorbrak MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez een huizenhoog taboe in Franstalig België. De andere partijen steken hun weerzin niet onder stoelen of banken.