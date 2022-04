BNP Paribas Fortis wil basisbankieren aanbieden in 500-tal krantenwinkels

‘Nickel’, de dienst waarmee BNP Paribas Fortis een aantal basisbankdiensten wil aanbieden in krantenwinkels, staat klaar voor de start. “Tegen eind dit jaar willen we 500 tot 600 zelfstandige krantenwinkels als partners hebben, en 1.400 tegen 2025”, zo heeft Emmanuel Legras, de CEO van Nickel in België, gezegd.

Binnen enkele weken – vermoedelijk in de loop van juni – zou het in de eerste krantenwinkels mogelijk moeten zijn om een bankrekening te openen, een bankkaart te krijgen of nog geld te storten of af te halen. De dienst wordt momenteel nog intern getest.

‘Nickel’ heeft de goedkeuring gekregen van de Nationale Bank van België, zegt Legras nog. En er is een overeenkomst met verenigingen van zelfstandige dagbladhandelaars, zoals Perstablo en Prodipresse. Dat laatste wordt door Perstablo-voorzitter Yannick Gyssens bevestigd. “We hebben met Nickel samenwerkingsakkoorden afgesloten die de voorwaarden vastleggen om de dienst in krantenwinkels aan te bieden, zodat die voor iedereen dezelfde zijn”, aldus Gyssens. De dagbladhandelaars zullen bijvoorbeeld op commissie betaald worden.

De voorzitter van Perstablo beschouwt ‘Nickel’ als een mogelijkheid voor krantenwinkels om hun aanbod te diversifiëren, op een moment dat veel krantenwinkels het moeilijk hebben omdat bijvoorbeeld de verkoop van geschreven pers structureel daalt. Maar, zo zegt Gyssens, elke handelaar moet voor zichzelf uitmaken of hij de dienst wil aanbieden of niet.

“De dienst wordt positief onthaald door de dagbladhandelaars”, zegt de CEO van Nickel in België. “De doelstelling is om 500 tot 600 zelfstandige dagbladhandelaars als partners te hebben tegen eind 2022 en 1.400 tegen 2025, of een verkooppunt per 10.000 inwoners.”

‘Nickel’, een filiaal van BNP Paribas (de moedergroep van BNP Paribas Fortis), bestaat al in Frankrijk en Spanje. In Frankrijk bankieren er al 2,4 miljoen klanten mee, stelde BNP Paribas Fortis ruim een maand geleden.