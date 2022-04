Boortmeerbeek ziet (voorlopig) af van plannen voor fusie met Mechelen

Een extra zitting van die commissie werd digitaal bijeengeroepen om de fusieplannen met Boortmeerbeek toe te lichten, maar in de vooravond kwam het bericht dat Boortmeerbeek voorlopig afziet van de plannen. Dat kondigde de Mechelse burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD) aan bij het begin van de zitting.

“Het schepencollege van Boortmeerbeek heeft ons laten weten dat het voorlopig geen fusie met Mechelen meer wil”, zei hij. “We respecteren die beslissing, maar betreuren dit. Een concrete beslissing van onze gemeenteraad, die maandag op de agenda stond, is nu niet meer aan de orde. Maar we vragen wel aan de gemeenteraad om een open houding aan te nemen tegenover een fusie.”

“We blijven openstaan voor een fusie, met Boortmeerbeek of met een andere buurgemeente”, ging hij verder. “Samenwerken is cruciaal, de toelichting van de algemeen directeur die we zo meteen zullen krijgen, schetst een kader voor een mogelijke fusie.”

Somers: “Geen definitieve beslissing”

Titelvoerend burgemeester en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) nam daarna het woord. “De beslissing die we hadden willen nemen maandag, was zeker geen definitieve beslissing”, zei hij. “Het is een startpunt, waarna een vooronderzoek en analyse kunnen gebeuren. In een tweede stemming, die pas binnen een jaar of anderhalf jaar zou volgen, volgt dan de definitieve stemming. Er zijn evident nu nog geen concrete afspraken gemaakt, dat is normaal en logisch in deze fase van het fusieproces.”

Een definitieve beslissing over een fusie met ingang van 1 januari 2025 moet er komen ten laatste op 31 december 2023. Het politieke debat over de eventuele fusieplannen wordt komende maandag als actualiteitsdebat gevoerd in de gemeenteraad.