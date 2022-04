Ouders Maddie McCann blij met nieuws over nieuwe verdachte: “We hebben de hoop nog altijd niet opgegeven”

“Het nieuws betekent dat het onderzoek nog altijd vordert”, zeggen Kate en Gerry McCann. “Ook al is de hoop klein, we hebben de hoop dat Madeleine nog leeft en dat we met haar herenigd zullen worden nog niet opgegeven.

De Duitse politie duidde donderdagavond op verzoek van hun Portugese collega’s formeel een verdachte aan in het onderzoek naar de verdwijning van Maddie. De verdachte, wiens identiteit niet werd bevestigd, is nu formeel aangeduid als ‘arguido’. Dat betekent dat hij formeel geïdentificeerd is als verdachte, maar nog niet aangeklaagd werd. Het is wel een noodzakelijke stap om hem daarna te kunnen aanklagen.

Christian Brückner

De verdachte zou de Duitse pedofiel Christian Brückner zijn. De Duitse autoriteiten beweren al een paar jaar dat zij bewijzen hebben voor de moord op Maddie. Brückner, die al herhaaldelijk werd veroordeeld, wordt daarbij aangewezen als hoofdverdachte, en zit in hechtenis. De beslissing om hem als verdachte aan te wijzen, zou ingegeven zijn door de verjaringstermijn van 15 jaar die geldt in Portugal over misdaden waar een gevangenisstraf op staat van meer dan 10 jaar. Die dreigende verjaring zou het parket aangezet hebben tot handelen, al ontkent het dat zelf en wijst het op “sterke indicaties dat er een misdrijf is gebeurd” als beweegreden.

Het gaat om de eerste keer dat formeel een verdachte wordt aangeduid in de zaak, sinds de ouders van het meisje 15 jaar geleden zelf even verdacht waren. Hun naam werd echter al snel weer gezuiverd. Brückner ontkent elke betrokkenheid bij de zaak.

Verdwenen

Madeleine McCann, bekend als Maddie, verdween op 3 mei 2007 in Praia da Luz, een badplaats in het zuiden van Portugal, waar zij op vakantie was met haar ouders en een groep vrienden. Haar verdwijning leidde tot een massale internationale campagne om Maddie te vinden. Foto’s van de kleuter, met haar lichtbruine haar en grote ogen, gingen de hele wereld rond.

Na een onderzoek van 14 maanden sloot de Portugese politie de zaak af in 2008, om ze uiteindelijk vijf jaar later te heropenen. Pas in 2020 kwam de zaak in een stroomversnelling, toen het Duitse openbaar ministerie bekendmaakte dat het zeker was dat Maddie was overleden en dat een 43-jarige man gezien werd als hoofdverdachte.