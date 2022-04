18 Oekraïense vluchtelingen slachtoffer van huisjesmelkerij in Antwerpen: “Ze leefden in erbarmelijke omstandigheden”

De Antwerpse politie heeft vrijdagochtend achttien Oekraïense vluchtelingen aangetroffen in een pand aan de Korte Leemstraat. Het pand werd verzegeld, de politie is een onderzoek gestart naar huisjesmelkerij. “Ze leefden in erbarmelijke omstandigheden”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

Het wijkteam Centrum bezocht vrijdagochtend een pand in de Korte Leemstraat om te controleren of eerder ongeschikte kamers toch niet verhuurd werden. Bij het betreden van de woning trof de politie op verschillende verdiepingen mensen aan met een Oekraïense identiteit.

“Sommigen leefden daar in kleine ruimtes en in zorgwekkende omstandigheden”, vertelt Wouter Bruyns, woordvoerder van de Antwerpse politie. “Een aantal kamers had maar een oppervlakte van ongeveer 16 vierkante meter, waar mensen op matrassen op de grond moesten slapen.” Ondanks de bedenkelijke omstandigheden, gaven de slachtoffers aan dat ze er meer dan 500 euro per maand voor moesten betalen.

De politie en de dienst Maatschappelijke Veiligheid van Stad Antwerpen ontfermde zich over 18 personen. “Onder hen zijn twee gezinnen met samen drie kleine kinderen en een zwangere vrouw. De slachtoffers zijn begeleid naar het stedelijke opvangcentrum De Tol in Deurne”, zegt Bruyns.

In de loop van de avond verzegelde het wijkteam van Centrum het pand op vraag van het parket. De recherche leefmilieu voert een onderzoek naar onder meer huisjesmelkerij.