Man legt ijzig kalm uit hoe hij zijn dode moeder in winkelkar propte en in duinen begroef: “Ik heb haar dichtgeplooid in een pakketje”

Bredene

“Dat karretje was te klein dus moest ik een pakketje van haar maken”. Op de eerste dag van zijn proces in het Brugse assisenhof heeft Bredenaar Frank Pauwels ijzig kalm en tot in de gruwelijkste details uitgelegd hoe hij zijn moeder Solange Hennaert (79) meer dan vijf jaar geleden doodsloeg, in een boodschappentrolley propte en in de duinen begroef. “Ze moest zo vlug mogelijk verdwijnen want ik wilde mijn dochter niet kwijtspelen”, stelde Pauwels, die achter de tralies van de drank afkickte.